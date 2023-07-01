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Питерец.ру » Происшествия » В Лисьем Носе в ДТП пострадали подростки на мотороллере

В Лисьем Носе в ДТП пострадали подростки на мотороллере

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими проводится проверка по факту ДТП со скутером, в котором пострадал несовершеннолетний

Поздним вечером минувшего четверга около 23 часов 00 минут возле дома 5 по улице Кольцевой в поселке Лисий Нос, в Приморском районе Петербурга 55-летний водитель автомобиля «Мицубиси Оутлендер», двигаясь по улице Новоцентральная, при повороте налево совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотороллером «Стелс Вортекс» под управлением 17-летнего водителя, не имевшего прав управления транспортным средством.
В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства и его 18-летняя пассажирка в состоянии средней тяжести госпитализированы.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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