В Лисьем Носе в ДТП пострадали подростки на мотороллере

Поздним вечером минувшего четверга около 23 часов 00 минут возле дома 5 по улице Кольцевой в поселке Лисий Нос, в Приморском районе Петербурга 55-летний водитель автомобиля «Мицубиси Оутлендер», двигаясь по улице Новоцентральная, при повороте налево совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотороллером «Стелс Вортекс» под управлением 17-летнего водителя, не имевшего прав управления транспортным средством.

В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства и его 18-летняя пассажирка в состоянии средней тяжести госпитализированы.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.