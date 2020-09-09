Cегодня ночью около 01:40 во Всеволожском районе Ленинграсдкой области на 9 километре дороги "ст. Магнитная − поселок им. Морозова" автомобиль "Ауди А7" под управлением 29-летнего водителя сбил пешехода вне зоны пешеходного перехода. 30-летний мужчина скончался на месте происшествия.
По факту происшествия проводится проверка.
Во Всеволожском районе иномарка насмерть сбила пешехода
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Опубликовал: Fedorov
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Во Всеволожском районе Ленинграсдкой области автомашина "Ауди А7" ночью сбила насмерть 30-летнего пешехода
Cегодня ночью около 01:40 во Всеволожском районе Ленинграсдкой области на 9 километре дороги "ст. Магнитная − поселок им. Морозова" автомобиль "Ауди А7" под управлением 29-летнего водителя сбил пешехода вне зоны пешеходного перехода. 30-летний мужчина скончался на месте происшествия.
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