Во Всеволожском районе иномарка насмерть сбила пешехода

Cегодня ночью около 01:40 во Всеволожском районе Ленинграсдкой области на 9 километре дороги "ст. Магнитная − поселок им. Морозова" автомобиль "Ауди А7" под управлением 29-летнего водителя сбил пешехода вне зоны пешеходного перехода. 30-летний мужчина скончался на месте происшествия.

По факту происшествия проводится проверка.