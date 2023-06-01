В Ленобласти 9-летнего мальчика сбила «Лада Гранта»

Накануне вечером около 16 часов 00 минут на 9 км автодороги «Комсомольское-Приозерск» в поселке Возрождение, Выборгского района Ленинградской области 44-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта» и двигаясь со стороны города Выборг в сторону Каменногорска, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на перебегавшего проезжую часть без сопровождения взрослых 9-летнего мальчика.

В результате ДТП ребенок с телесными повреждениями в состоянии средней тяжести госпитализирован.

Установлено, что водитель с 2022 года за нарушение ПДД 2 раза привлекался к административной ответственности.

Проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.