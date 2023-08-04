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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали троих несовершеннолетних девушек, которые ограбили свою знакомую

В Петербурге задержали троих несовершеннолетних девушек, которые ограбили свою знакомую

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Опубликовал: Anton78
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В Санкт-Петербурге полицейские задержали трех несовершеннолетних дам, подозреваемых в разбое

Вечером минувшего вторника около 17 часов 10 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 17- летней студентки одного из колледжей Петербурга о том, что она подверглась нападению возле дома 13/1 по Комендантскому проспекту.
Прибывшим на место происшествия полицейским девушка рассказалаа, что около 17 часов 00 минут, на лестничной площадке 9 этажа 6 подъезда дома 13/1 по Комендантскому проспекту, трое ее знакомых девушек распылили ей в лицо газ из аэрозольного баллончика, после чего забрали у нее сумку, в которой находились документы, банковские карты, мобильный телефон «Айфон XR», наушники «ЭирПодс», и скрылись с места происшествия.
Материальный ущерб 22 000 рублей.
вчера вечером около 20 часов 10 минут возле дома 4/3 по улице Маршала Новикова все подозреваемые в нападении были задержаны.
Ими оказались две 16-летние жительницы Приморского района и 15-летняя воспитанница одного из городских детских домов.
Похищенное изъято и возвращено законной владелице.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
Злоумышленниц задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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