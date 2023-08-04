В Петербурге задержали троих несовершеннолетних девушек, которые ограбили свою знакомую

Вечером минувшего вторника около 17 часов 10 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 17- летней студентки одного из колледжей Петербурга о том, что она подверглась нападению возле дома 13/1 по Комендантскому проспекту.

Прибывшим на место происшествия полицейским девушка рассказалаа, что около 17 часов 00 минут, на лестничной площадке 9 этажа 6 подъезда дома 13/1 по Комендантскому проспекту, трое ее знакомых девушек распылили ей в лицо газ из аэрозольного баллончика, после чего забрали у нее сумку, в которой находились документы, банковские карты, мобильный телефон «Айфон XR», наушники «ЭирПодс», и скрылись с места происшествия.

Материальный ущерб 22 000 рублей.

вчера вечером около 20 часов 10 минут возле дома 4/3 по улице Маршала Новикова все подозреваемые в нападении были задержаны.

Ими оказались две 16-летние жительницы Приморского района и 15-летняя воспитанница одного из городских детских домов.

Похищенное изъято и возвращено законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Злоумышленниц задержали на основании статьи 91 УПК РФ.