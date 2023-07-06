В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже у речных заводей

2 июля 2023 года около 01 часа 40 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 50-летнего неработающего местного жителя о том, что 2 июля 2023 года около 01 часа 00 минут на берегу реки, возле дома 98 по проспекту Ветеранов двое молодых людей избили его, отобрали сумку с документами, наличными в сумме 5 000 рублей, двумя банковскими картами и мобильным телефоном «Айфон-5».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

4 июля 2023 года около 22 часов 10 минут возле дома 31/2 по улице Лени Голикова в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали 45-летнего ранее неоднократно судимого жителя Кировского района города.

5 июля 2023 года подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.