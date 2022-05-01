В Ленобласти неизвестные подожгли дом и автомобиль

Вчера ночью в экстренные службы Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение о пожаре на улице Ленина в поселке Красный Бор. На указанной улице полностью выгорел частный дом, принадлежащий 49-летней петербурженке и сгорел выгорел припаркованная возле дома автоммашина «Лада» 2009 года выпуска, принадлежащий 52-летнему местному жителю.

В результате пожара пострадавших нет. Общая сумма материального ущерба составила 1,5 миллиона рублей.

С места происшествия изъят предмет, похожий на факел с жидкостью.

По даннгому факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).