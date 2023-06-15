В Ленобласти в ДТП погиб мотоциклист

В минувший вторник около 23 часов 40 минут на 14 километре автодороги «Сижно-Будилово Осьмино» 43-летний житель города Сланцы Ленинградской области, управляя мотоциклом «Honda Hornet 900» по неустановленной причине выехал на встречную полосу движения, где совершил опрокидывание с последующим столкновением с автомобилем «ВАЗ 21053» под управлением 59-летнего водителя.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.