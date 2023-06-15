В минувший вторник около 23 часов 40 минут на 14 километре автодороги «Сижно-Будилово Осьмино» 43-летний житель города Сланцы Ленинградской области, управляя мотоциклом «Honda Hornet 900» по неустановленной причине выехал на встречную полосу движения, где совершил опрокидывание с последующим столкновением с автомобилем «ВАЗ 21053» под управлением 59-летнего водителя.
В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Ленобласти в ДТП погиб мотоциклист
0
47
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с участием мотоциклиста под Сланцами
В минувший вторник около 23 часов 40 минут на 14 километре автодороги «Сижно-Будилово Осьмино» 43-летний житель города Сланцы Ленинградской области, управляя мотоциклом «Honda Hornet 900» по неустановленной причине выехал на встречную полосу движения, где совершил опрокидывание с последующим столкновением с автомобилем «ВАЗ 21053» под управлением 59-летнего водителя.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"