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Питерец.ру » Происшествия » В Луге иномарка сбила 9-летнюю девочку на самокате

В Луге иномарка сбила 9-летнюю девочку на самокате

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83
Опубликовал: Anton78
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Полиция устанавливает обстоятельства наезда на 9-летнюю самокатчицу в Луге

Накануне вечером около 19 часов 00 минут возле дома 24 по Комсомольскому проспекту в городе Луга Ленинградской области 37-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис» и двигаясь в сторону проспекта Кирова, совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая в сопровождении отца пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, не спешившись с электросамоката.
В результате ДТП школьница в тяжелом состоянии госпитализирована.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лужский район ДТП самокаты дети
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