В Луге иномарка сбила 9-летнюю девочку на самокате

Накануне вечером около 19 часов 00 минут возле дома 24 по Комсомольскому проспекту в городе Луга Ленинградской области 37-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис» и двигаясь в сторону проспекта Кирова, совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая в сопровождении отца пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, не спешившись с электросамоката.

В результате ДТП школьница в тяжелом состоянии госпитализирована.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.