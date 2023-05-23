В Приморском районе внедорожник сбил 11-летнего велосипедиста

Вчера около 11 часов 55 минут 62-летний водитель, управляя автомобилем «Вольво ХС-90» при повороте направо на регулируемом перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улицы совершил наезд на 11-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть без сопровождения взрослых.

В результате ДТП ученика 5 класса в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Проводится проверка.

Сотрудники полиции устанавливают детали происшествия.