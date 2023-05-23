Вчера около 11 часов 55 минут 62-летний водитель, управляя автомобилем «Вольво ХС-90» при повороте направо на регулируемом перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улицы совершил наезд на 11-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть без сопровождения взрослых.
В результате ДТП ученика 5 класса в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
Проводится проверка.
Сотрудники полиции устанавливают детали происшествия.
В Приморском районе внедорожник сбил 11-летнего велосипедиста
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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Приморского района выясняют обстоятельства ДТП с 11-летним велосипедистом
Вчера около 11 часов 55 минут 62-летний водитель, управляя автомобилем «Вольво ХС-90» при повороте направо на регулируемом перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улицы совершил наезд на 11-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть без сопровождения взрослых.
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