В центре Петербурга прохожего ударили бутылкой и отобрали банковскую карту

Вечером минувшего вторника около 17 часов 15 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 93 по набережной Обводного канала дерутся двое.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия одного из участников конфликта, 37-летнего жителя Московского района, который рассказал полицейским, что около 17 часов 00 минут на него напал неизвестный, избил его стеклянными бутылками, нанося удары по голове и телу, после чего отобрал банковскую карту.

Пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи, которые диагностировали у него сотрясение головного мозга, а также зафиксировали наличие большого количества ушибов и ран.

Вчера около 16:00 у дома 18 по улице Якубовича в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали 40-летнего ранее неоднократно судимого жителя Волгограда.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.