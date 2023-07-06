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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга прохожего ударили бутылкой и отобрали банковскую карту

В центре Петербурга прохожего ударили бутылкой и отобрали банковскую карту

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Адмиралтейского района  задержала мастера стиля "стеклянная бутылка" с Обводного 

Вечером минувшего вторника около 17 часов 15 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 93 по набережной Обводного канала дерутся двое.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия одного из участников конфликта, 37-летнего жителя Московского района, который  рассказал полицейским, что около 17 часов 00 минут на него напал неизвестный, избил его стеклянными бутылками, нанося удары по   голове и телу, после чего отобрал банковскую карту. 

Пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи, которые диагностировали у него сотрясение головного мозга, а также зафиксировали наличие большого количества ушибов и ран. 

Вчера около 16:00 у дома 18 по улице Якубовича в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали 40-летнего ранее неоднократно судимого жителя Волгограда. 

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). 

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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