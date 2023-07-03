В Петербурге 17-летняя девушка госпитализирована с отравлением антипсихотическими и нейролептическими препаратами

накануне ночью около 00 часов 50 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 26 по улице Есенина, напротив АЗС, в кустах лежит девушка и кричит.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции была обнаружена 17-летняя девушка, которая в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение с отравлением антипсихотическими и нейролептическими препаратами.

По данному факту проводится проверка.