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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге 17-летняя девушка госпитализирована с отравлением антипсихотическими и нейролептическими препаратами

В Петербурге 17-летняя девушка госпитализирована с отравлением антипсихотическими и нейролептическими препаратами

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства отравления в Выборгском районе Петербурга

накануне ночью около 00 часов 50 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 26 по улице Есенина, напротив АЗС, в кустах лежит девушка и кричит.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции была обнаружена 17-летняя девушка, которая в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение с отравлением антипсихотическими и нейролептическими препаратами.
По данному факту проводится проверка.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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