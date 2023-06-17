В Сестрорецке задержали пиромана

13 июня 2023 года около 01 часа 05 минут к полицейским Курортного района Петербурга позвонила жительница города Сестрорецк, сообщившая о том. что напротив дома 3 по улице 1 Мая в Сестрорецке был сильный хлопок и идет дым.

Выехавшие на место полицейские обнаружили сгоревший мобильный измельчитель древесины - полуприцеп МОБИ-360.

15 июня около 15 часов 00 минут к полицейским обратился представитель железнодорожной компани с заявлением о том, что 13 июня неустановленное лицо у железнодорожных путей возле дома 2 по улице 1 мая в г. Сестрорецк путем поджога повредило мобильный измельчитель, нанеся, тем самым, материальный ущерб на сумму свыше 1 000 000 руб.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Вчера вечером около 17 часов 00 минут возле дома 2 по улице 1 Мая в г. Сестрорецк опергруппой по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 34-летний местный житель.

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ,