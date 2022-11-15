В Петербурге в ДТП пострадала новорожденная девочка

Накануне днем около 15 часов 15 минут возле дома 6 по улице Академика Лебедева на Литейном мосту 36-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж» неправильно выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Мерседес Бенц», под управлением 43-летней женщины. В результате ДТП пострадала новорожденная девочка, пассажир «Мерседеса», которой ещё не исполнился год.

В результате ДТП пострадавшая девочка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.