ента новостей

15:43
В Ленобласти задержали сторожа, который угнал «Тойоту Тундра»
15:36
В Петербурге в ДТП пострадала новорожденная девочка
15:32
В Красногвардейском районе автоледи на иномарке сбила 9-летнего школьника
15:29
В ДТП в Московском районе пострадал 13-летний пассажир
15:26
В Петербурге телефонный мошенник убедил пенсионера оформить кредит на 13 миллионов рублей
15:23
Подросток из Петербурга прострелил себе руку на даче в Псковской области
15:19
На КАД задержали семейную пару за хранение запрещенных веществ
15:14
«Справедливая Россия – Патриоты - За правду» запускают интернет-проект «Справедливая Реновация»
13:52
В Курортном районе по материалам прокуратуры возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на мошенничество
13:46
В Ленобласти пройдет профориентационный слет «Областная кадровая школа»
13:41
На поддержку промышленных предприятий Петербурга направлено два миллиарда рублей
13:26
На КАД столкнулись три грузовика, два из них перевернулись
12:10
В Петербурге организовали благотворительный концерт
11:29
В Ленобласти задержана глава администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
10:34
В Калининграде командующий СЗО Росгвардии наградил росгвардейца, отличившегося в спецоперации на Украине
10:27
Кому готовы много платить?
09:56
Беглов о сотрудничестве с Узбекистаном
09:52
В Приморском районе из салона автомобиля украли 5 миллионов рублей
09:30
В Петербург не пропустили 100 тонн рисовой крупы, которая не прошла исследования на ГМО
08:35
Почему стало много животных?
19:00
Видеолекции СПбГУ стали доступны пассажирам поездов «Сапсан»
18:42
В Петербурге пройдет серия акций по профилактике распространения ВИЧ/СПИДа среди молодежи
18:30
Героям Кубани, освобождавшим Ленинград — вечная память
18:06
«Каток на Конюшенной площади» внесет коррективы в схему движения транспорта
16:50
Трэй Томпкинс ударно сыграл против своего бывшего клуба, а баскетбольный «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» с перевесом в 10 очков
16:30
Все преследователи «Зенита» в чемпионате РПЛ тоже выиграли свои матчи 17-го тура
16:22
В Выборге задержали угонщика автомобиля
16:16
По инициативе Анастасии Мельниковой дети из семей военнослужащих посетили Русский музей
15:43
Парламентарии Петербурга обсудили вопросы улучшения условий работы мировых судей
15:41
Ленобласть готовится встретить первый снегопад
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в ДТП пострадала новорожденная девочка

В Петербурге в ДТП пострадала новорожденная девочка

0
10
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
В результате ДТП в Выборгском районе Санкт-Петербурга пострадал младенец

Накануне днем около 15 часов 15 минут возле дома 6 по улице Академика Лебедева на Литейном мосту 36-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж» неправильно выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Мерседес Бенц», под управлением 43-летней женщины. В результате ДТП пострадала новорожденная девочка, пассажир «Мерседеса», которой ещё не исполнился год.

В результате ДТП пострадавшая девочка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-11-2022, 13:43
В ДТП на КАД пострадала 11-летняя девочка
26-07-2022, 11:48
В Петербурге в ДТП пострадала 3-летняя девочка
4-11-2022, 22:22
В Ленобласти в ДТП пострадала автоледи и её годовалый пассажир
18-08-2021, 10:54
В ДТП в Ленобласти пострадала 5-летняя девочка
13-10-2022, 10:29
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадал ребенок
Сегодня, 15:29
В ДТП в Московском районе пострадал 13-летний пассажир

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
10
Сегодня, 15:36
В Петербурге в ДТП пострадала новорожденная девочка
0
13
Сегодня, 15:32
В Красногвардейском районе автоледи на иномарке сбила 9-летнего школьника
0
13
Сегодня, 15:29
В ДТП в Московском районе пострадал 13-летний пассажир
0
58
Сегодня, 13:26
На КАД столкнулись три грузовика, два из них перевернулись
Наверх