В Ленобласти огонь уничтожил частный дом в садоводстве

Сегодня днем около 12 часов 50 минут в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в садоводстве "Парус" в Сосновом Бору. Полыхал частный дом на 36 кв. метрах.

"Пожарные были вызваны сразу, все кто мог, поливали водой соседний дом, чтобы огонь дальше не перекинулся",- пишет в соцсети ВКонтакте очевидец Татьяна.

Возгорание ликвидировали около 13 часов 30 минут. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работала дежурная смена 71-ой пожарной части.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.