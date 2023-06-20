В Ленобласти двое мужчин погибли под электропоездом

Накануне вечером в экстренные службы поступило сообщение о травмировании электропоездом на 124 км 3пк станции Толмачёво Лужского района Ленинградской области двух взрослых мужчин в месте несанкционированного перехода железнодорожных путей. От полученных травм один пострадавший погиб на месте, второй - скончался в больнице. Машинист, заметив мужчин, применил экстренное торможение и звуковой сигнал, однако предотвратить столкновение было невозможно.

Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, проведен осмотр места происшествия.