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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти двое мужчин погибли под электропоездом

В Ленобласти двое мужчин погибли под электропоездом

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Опубликовал: Anton78
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В Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования двоих мужчин

Накануне вечером в экстренные службы поступило сообщение о травмировании электропоездом на 124 км 3пк станции Толмачёво Лужского района Ленинградской области двух взрослых мужчин в месте несанкционированного перехода железнодорожных путей. От полученных травм один пострадавший погиб на месте, второй - скончался в больнице. Машинист, заметив мужчин, применил экстренное торможение и звуковой сигнал, однако предотвратить столкновение было невозможно.

Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, проведен осмотр места происшествия.

Источник: СК на транспорте
Все по теме: Ленобласть Лужский район
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