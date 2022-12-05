На станции Детскосельская под электричку попал 83-летний мужчина

В минувшие выходные возле станции Детскосельская электричкой сообщением "Павловск – Санкт-Петербург" был сбит человек.

Как сообщает пресс-служба транспортной полиции, 83-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения предпринял попытку перейти стальную магистраль на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся электропоездом.

На сигнал большой громкости, поданный машинистом, он не реагировал. Применялось экстренное торможение. Ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось.

От полученных травм мужчина скончался в больнице.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.