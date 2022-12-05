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Питерец.ру » Происшествия » На станции Детскосельская под электричку попал 83-летний мужчина

На станции Детскосельская под электричку попал 83-летний мужчина

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Нетрезвый мужчина пытался перейти ж/д пути перед приближающимся электропоездом. Потерпевший скончался в больнице.

В минувшие выходные возле станции Детскосельская электричкой сообщением "Павловск – Санкт-Петербург" был сбит человек.

Как сообщает пресс-служба транспортной полиции, 83-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения предпринял попытку перейти стальную магистраль на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся электропоездом.  

На сигнал большой громкости, поданный машинистом, он не реагировал. Применялось экстренное торможение. Ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось.

От полученных травм мужчина скончался в больнице.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Конкретно.ру
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