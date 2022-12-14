Возле станции Кушелевка электричка насмерть сбила молодого парня

Вчера вечером около 20 часов неподалеку от станции Кушелевка 18-летний петербуржец начал переходить железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и при этом был в капюшоне. Машинист электрички "Санкт-Петербург - Приозерск" подавал звуковые и световые сигналы и даже применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по СЗФО.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего



