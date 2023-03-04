В Ленобласти электричка насмерть сбила пешехода

Накануне вечером около 20 часов 30 минут неподалеку от железнодорожной станции Бернгардовка, во Всвеволожском районе Ленинградской области электричка сообщением "Санкт-Петербург — Ладожское озеро" наехал на 36-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте. В пресс-службе Октябрьской железной дороги подтвердили факт смертельного происшествия. Там добавили, что машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

По данным УТ МВД по СЗФО, мужчина пытался пересечь железнодорожные пути вне зоны пешеходного перехода. Обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками транспортной полиции, проводится проверка.