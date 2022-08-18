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Питерец.ру » Происшествия » Высокоскоростной поезд насмерть сбил пенсионера на переезде под Тосно

Высокоскоростной поезд насмерть сбил пенсионера на переезде под Тосно

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Опубликовал: Вадик Котов
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Погибший, 73-летний житель Ленинградской области, переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора

Накануне утром около 10 часов на железнодорожном переезде Турбниково высокоскоростным поездом сообщением "Санкт-Петербург  − Москва" травмирован 73-летний мужчина, который переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист, заметив человека на путях, стал подавать сигналы повышенной громкости, применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм иужчина скончался на месте происшествия.

Пострадавшим оказался 73-летний житель Ленинградской области. 

Транспортная полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Тосненский район несчастный случай
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