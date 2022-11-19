В Московском районе иномарка сбила двух пешеходов

Вчера ранним утром около 06 часов 10 минут возле дома 115 по Московскому проспекту 37-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», по неустановленной причине выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на двух пешеходов: 24-летнего мужчину и 31-летнюю женщину, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП оба пешехода госпитализированы в тяжелом состоянии.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК.