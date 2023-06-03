В Петербурге задержали угонщига и вернули похищенный «Мерседес»

24 мая к полицейским Центрального района Петербурга обратился 35-летний житель Всеволожского района Ленинградской области с заявлением о том, о том, что в период с 22 по 24 мая от дома 77 по набережной реки Фонтанки неизвестный похитил его автомобиль «Мерседес Бенц-МЛ»,.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что к совершению указанного преступления может быть причастен 37-летний житель Свердловской области.

28 мая сотрудниками полиции подозреваемый был задержан в Вологодской области, в отношении него избрана мера пресечения - арест.

Похищенный автомобиль найден и возвращен владельцу.