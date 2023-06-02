В Федоровском тушили торговый павильон

Сегодня ранним утром около 06 часов 40 минут в экстренные службы Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение о крупном пожаре на улице Центральной в поселке Федоровское. В тушении пожара были задейсвованы дежурные смены 111-й пожарной части областного гарнизона и 49-й части из Санкт-Петербурга. Полыхали 600 квадратных метров павильона.

Возгорание ликвидировали около 07 часов 45 минут. Информации о пострадавших не поступало.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Тосненского района.