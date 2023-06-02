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Питерец.ру » Происшествия » В Федоровском тушили торговый павильон

В Федоровском тушили торговый павильон

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Опубликовал: Anton78
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ВКонтакте
Пожар площадью 600 квадратных метров тушили утром в Тосненском районе Ленобласти.

Сегодня ранним утром около 06 часов 40 минут в экстренные службы Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение о крупном пожаре на улице Центральной в поселке Федоровское. В тушении пожара были задейсвованы дежурные смены 111-й пожарной части областного гарнизона и 49-й части из Санкт-Петербурга. Полыхали 600 квадратных метров павильона.

Возгорание ликвидировали около 07 часов 45 минут. Информации о пострадавших не поступало.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Тосненского района.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район пожар
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