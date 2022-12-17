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Питерец.ру » Происшествия » В Пикколово тушили ангар предприятия по обработке древесины

В Пикколово тушили ангар предприятия по обработке древесины

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46
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МЧС
В Пикколово полыхали больше 500 «квадратов» пилорамы

Сегодня ночью около 02 часов 20 минут в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в деревне Пикколово, Ломоносовского района Ленинградской области. Пламя охватило 525 квадратных метров нежилого здания, ангара предприятия по обработке древесины.

В тушении задействовали дежурные смены 134, 153 пожарных частей областного гарнизона и 33 пожарно-спасательной части из Петербурга. На месте происшествия работали 16 человек, задействовав 4 единицы техники. Пожар полностью локализовали в 04 часа 43 минуты. Информации о пострадавших не поступало.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознание МЧС Ломоносовского района Ленобласти.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район пожар
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