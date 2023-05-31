В деревне Буяницы сгорел частный деревянный дом

Накануне ночью около 02 часов в экстренные службы Волосовского района Ленинградской области поступило сообщение о возгорании деревянного дачного дома площадью 60 кв. метров.

60-летний собственник дома почувствовал запах гари и, увидев в окно со стороны крыльца огонь, разбудил жену и выбежал на улицу. С соседями живет дружно, конфликтов ни с кем не было, дом был закрыт изнутри, предполагает, что из-за проводки.

Дом каркасно-щитовой, одноэтажный, общей площадью 60 кв. метров, размером 5х9 метров.

Около 03 часов 20 минут пожар был локализован. Причины возгорания устанавливаются.