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Питерец.ру » Происшествия » В деревне Буяницы сгорел частный деревянный дом

В деревне Буяницы сгорел частный деревянный дом

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27
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
В деревне Буяницы Волосовского района сгорел частный деревянный дом. Владелец и его жена успели выскочить на улицу.

Накануне ночью около 02 часов в экстренные службы Волосовского района Ленинградской области поступило сообщение о возгорании деревянного дачного дома площадью 60 кв. метров.

60-летний собственник дома почувствовал запах гари и, увидев в окно со стороны крыльца огонь, разбудил жену и выбежал на улицу. С соседями живет дружно, конфликтов ни с кем не было, дом был закрыт изнутри, предполагает, что из-за проводки.  

Дом каркасно-щитовой, одноэтажный, общей площадью 60 кв. метров, размером 5х9 метров.

Около 03 часов 20 минут пожар был локализован. Причины возгорания устанавливаются.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Волосовский район пожар
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