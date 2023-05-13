В Янино тушили мусор на 300 квадратных метрах

Сегодня около 16 часов 30 минут пожар в Янино был локализован. Спасатели продолжают проливку территории, где ранее загорелся мусор на 300 квадратных метрах.

Как сообщал 47news, сигнал о пожаре в Янино поступил 13 мая около трех часов дня. По предварительным данным, загорелся мусор в Промышленном проезде в районе завода МПБО-2. Пострадавших нет.

На момент подготовки публикации связаться с МПБО-2 не удалось.

На месте происшествия продолжают работу дежурные смены 101-ой, 150-ой и 149-ой пожарных частей.