В Янино после пожара на балконе обнаружили обгоревшее тело женщины

Вчера вечером, около 19 часов в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на Голландской улице в Янино-1, Всеволожского района Ленинградской области. Как сообщили в ГУ МЧС, для тушения возгорания прибыли 16 огнеборцев и 4 единицы техники. В 20:05 пожар был локализован на площади 13 квадратных метров. Из дома эвакуированы 25 жильцов.

После тушения пожара на балконе было обнаружено сильно обгоревшее тело женщины. Личность установлена - погибшей был 61 год. По предварительным данным, пожар начался на балконе. Также выгорела кухня и одна из двух комнат. Общая площадь квартиры 60 квадратных метров.

Как сообщали 47news, из горящей квартиры вывели мужчину в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он оказал спасателям активное сопротивление. По данным нашего издания, он госпитализирован.