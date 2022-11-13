Более шести часов тушили церковь в Янино-1

Вчера поздним вечером около 22 часов 30 минут загорелась церковь Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, в поселке Янино-1 во Всеволожском районе Ленинградской области. В результате возгорания полностью выгорело убранство церкви и частично поврежден купол. Пострадавших нет.

Пожар тушили больше шести часов. Ликвидировать возгорание удалось илшь сегодня утром около 04 часов 45 минут.

По словам настоятеля церкви, материальный ущерб составляет около 5 000 000 рублей.

Причина пожара и точная сумма материального ущерба устанавливаются.



