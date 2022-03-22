В Ленобласти спасатели спасли мужчину на пожаре

Сегодня ранним утром около 04 часов в экстренные службы Приозерского района Ленинградской области поступила информация о пожаре в поселке Плодовое.

Произошло возгорание в частном двухэтажном доме размером шесть на восемь метров. Огонь охватил обстановку внутри постройки и распростронилось на 48 квадратных метрах.

В момент возгорания в доме находился хозяин. Спасатели подхватили его на руки и через окно вытащили из горящего дома.

Ликвидировать пожар удалось около 05 часов утра. К тушению привлекались 2 цистерны с водой и 8 спасателей от дежурных смен 113 и 142 пожарных частей.