В Ленобласти на трассе "Нарва" в лобовом ДТП пострадали три человека

Вчера поздним вечером около 23 часов на 62-м километре федеральной трассы А-180 "Нарва", недалеко от поселка Сельцо, в Волосовском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение легковых автомобилей "Daewoo Nexia" и "Kia Rio". От удара в Daewoo травмы получили 42-летний водитель и 24-летний пассажир, их госпитализировали в больницу. Водителя Daewoo пришлось извлекать из разбитой машины спасателям. В автомобиле "Киа" пострадал водитель.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 120-й пожарной части противопожарной службы региона, работали 4 сотрудника, задействовав 1 единицу техники. Спасатели деблокировали пострадавшего и отключили в машинах аккумуляторные батареи.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.