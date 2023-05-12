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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на трассе "Нарва" в лобовом ДТП пострадали три человека

В Ленобласти на трассе "Нарва" в лобовом ДТП пострадали три человека

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Опубликовал: Anton78
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Три человека пострадали в ночном ДТП на "Нарве" в Волосовском районе Ленинградской области

Вчера поздним вечером около 23 часов на 62-м километре федеральной трассы А-180 "Нарва", недалеко от поселка Сельцо, в Волосовском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение легковых автомобилей "Daewoo Nexia" и "Kia Rio". От удара в Daewoo травмы получили 42-летний водитель и 24-летний пассажир, их госпитализировали в больницу. Водителя Daewoo пришлось извлекать из разбитой машины спасателям. В автомобиле "Киа" пострадал водитель.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 120-й пожарной части противопожарной службы региона, работали 4 сотрудника, задействовав 1 единицу техники. Спасатели деблокировали пострадавшего и отключили в машинах аккумуляторные батареи.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Волосовский район ДТП
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