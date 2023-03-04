В ДТП на КАД водитель большегруза выпал из кабины на асфальт

Сегодня днем около 14 часов 40 минут на 68 километре КАД водитель 1985 г.р., управляя грузовым автомобилем «Газон Некст», при перестроении не уступил дорогу автомобилю «Сузуки Сифт»,движущемуся в попутном направлении, под управлением мужчины,1962 г.р., после чего автомашина «Сузуки» совершила опрокидывание, а грузовик - совершил наезд на силовое ограждение справа с последующим выпадением водителя из кабины на землю под КАДом в районе Пулковского шоссе.

В результате ДТП водитель грузового автомобиля в тяжёлом состоянии госпитализирован.Водитель «Сузуки» не пострадал.

Проводится проверка обстоятельств происшествия.