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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино пенсионер обнаружил своего брата зарезанным в квартире

В Колпино пенсионер обнаружил своего брата зарезанным в квартире

0
61
Опубликовал: Anton78
0
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Telegram
Обеспокоенный пенсионер из Веселого Поселка поехал в Колпино искать старшего брата и нашел родственника убитым

Вчера 61-летний петербуржец пришел в квартиру 64-летнего брата на улице Металлургов в городе Колпино, где обнаружил своего родственника мертвый с множественными колотыми ранами живота.

Попасть в квартиру петербуржец удалось не сразу: дверь ему никто не открыл. Тогда пенсионер отправился в гаражный кооператив на Финляндской улице в Колпино, где его брат хранил свой автомобиль "Chevrolet Lacetti". Там он встретил знакомого брата, который сообщил, что имеет ключи от гаража. В гараже были обнаружены ключи от квартиры.

По факту убийства Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Изъяты отпечатки следы, постельное белье и нож со следами крови.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Колпинский район Колпино убийство ножевое ранение
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