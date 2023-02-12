В Колпино пенсионер обнаружил своего брата зарезанным в квартире

Вчера 61-летний петербуржец пришел в квартиру 64-летнего брата на улице Металлургов в городе Колпино, где обнаружил своего родственника мертвый с множественными колотыми ранами живота.

Попасть в квартиру петербуржец удалось не сразу: дверь ему никто не открыл. Тогда пенсионер отправился в гаражный кооператив на Финляндской улице в Колпино, где его брат хранил свой автомобиль "Chevrolet Lacetti". Там он встретил знакомого брата, который сообщил, что имеет ключи от гаража. В гараже были обнаружены ключи от квартиры.

По факту убийства Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Изъяты отпечатки следы, постельное белье и нож со следами крови.