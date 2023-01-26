В Петербурге раскрыли двойное убийство 23-летней давности

Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в июле 1999 года, по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). В результате систематической работы аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет, проведения различных экспертиз, в том числе дактилоскопической экспертизы была установлена причастность к совершению преступления 43-летнего мужчины, ранее судимого за убийство.

По версии следствия, 7 июля 1999 года мужчина в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, в квартире дома 24/3 на 2-м Муринском проспекте, расположенного в Выборгском районе Петербурга, задушил местную жительницу, а также нанес ножевые ранения ее сыну, после чего с места происшествия скрылся.

Вечером 24 января 2023 года около 21 часа 50 минут возле дома 14/3 на улице Смолячкова оперативники угрозыска задержали неработающего 43-летнего петербуржца,

Во время тактически грамотно спланированного и проведенного допроса, где были приведены собранные доказательства, он дал признательные показания.

Подозреваемому предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.