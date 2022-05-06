В Ленобласти пьяная ссора обернулось двойным убийством

Накануне утром около 8 часов 30 минут в однокомнатной квартире в поселке Новый Учхоз, в Гатчинском районе Ленинградской области был обнаружен труп 53-летнего местного жителя с колото-резаными ранами в области груди. Рядом с ним на диване с двумя ножевыми ранениями груди находился труп 45-летней жительницы деревни Большие Колпаны.

С места происшествия изъята одежда убитых, 9 ножей, окурки и две газеты со следами крови.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан 55-летний неработающий житель города Гатчина, который вчера около трех часов ночи после совместного распития спиртных напитков с парой, в ходе внезапно возникшей ссоры нанес обоим ножевые ранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Задержанный ранее неоднократно судим, в том числе за убийство, изнасилование, в октябре 2010 года был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.