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Питерец.ру » Происшествия » Во Всеволожске обнаружили расчлененное тело мужчины

Во Всеволожске обнаружили расчлененное тело мужчины

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Опубликовал: Anton78
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Подозреваемый все валит на женщину, умершую два дня назад.

Накануне в бане, расположенной на территории частного дома в городе Всеволожск Ленинградской области на улице Некрасова были обнаружены отчлененные фрагменты тела в четырёх пакетах.

По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство).

К полицейским обратилась 52-летняя местная жительница, которая рассказала, что в бане проживал бывший муж ее умершей матери. По городу пошли слухи, что он убил человека. Когда женщина задала отчиму вопрос напрямую, тот признался в убийстве и уговаривал ее помочь избавиться от останков.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», подозреваемый 55-летний пенсионер задержан в деревне Кальтино в тот же день. Мужчина был пьян. Установлено, что погибшим является 39-летний житель Всеволожска.

Подозреваемый выдвинул свою версию: убийство совершила женщина, с которой оба мужчины пару месяцев назад распивали алкоголь. Она, мол, попросила помочь ей расчленить тело и спрятать останки. А 20 января женщина умерла, и тогда мужчина решил избавиться от частей тела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район убийство
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