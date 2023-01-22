Во Всеволожске обнаружили расчлененное тело мужчины

Накануне в бане, расположенной на территории частного дома в городе Всеволожск Ленинградской области на улице Некрасова были обнаружены отчлененные фрагменты тела в четырёх пакетах.

По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство).

К полицейским обратилась 52-летняя местная жительница, которая рассказала, что в бане проживал бывший муж ее умершей матери. По городу пошли слухи, что он убил человека. Когда женщина задала отчиму вопрос напрямую, тот признался в убийстве и уговаривал ее помочь избавиться от останков.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», подозреваемый 55-летний пенсионер задержан в деревне Кальтино в тот же день. Мужчина был пьян. Установлено, что погибшим является 39-летний житель Всеволожска.

Подозреваемый выдвинул свою версию: убийство совершила женщина, с которой оба мужчины пару месяцев назад распивали алкоголь. Она, мол, попросила помочь ей расчленить тело и спрятать останки. А 20 января женщина умерла, и тогда мужчина решил избавиться от частей тела.