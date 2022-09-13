В Ленобласти кочегар зарезал собутыльника. Тело утащил в кусты

Вчера утром около 11 часов к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило сообщение об убийстве в селе Паша. 23-летняя местная жительница сообщила правоохранителям, что в кустах возле дома на улице Павла Нечесанова обнаружила тело 39-летнего гражданского мужа. Прибывшие на место полицейские зафиксировали шесть ножевых ранений живота.

Вечером этого же дня, около 19 часов 30 минут неподалеку сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя поселка Янега Лодейнопольского района Ленобласти.

По предварительной информации, он с полудня выпивал со знакомым. Через два с половиной часа застолья мужчины поссорились, в руках младшего оказался нож. Тело убитого он вытащил на улицу и скрылся.

Волховским следственным отделом Следственного комитета по Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Установлено, что мужчина работает кочегаром в одной из котельных Всеволожского района Ленинградской области, ранее пять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угон, изнасилование, грабеж.