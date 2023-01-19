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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга у наркосбытчика изъяли свыше 460 граммов мефедрона

В центре Петербурга у наркосбытчика изъяли свыше 460 граммов мефедрона

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Центрального района изъяли у наркосбытчика свыше 460 граммов мефедрона

Сегодня ночью около 00 часов 10 минут полицейские возле дома 14 по Веленскому переулку, в Центральном районе Петербурга остановили каршеринговый автомобиль «Черри Тигго 4». За рулем автомобиля находился мужчина 1989 года рождения, с признаками опьянения. В салоне автомашины на заднем сиденье, сотрудники полиции нашли 2 полимерных свертка, содержащих наркотическое вещество-мефедрон весом 468,8 гр.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район наркотики
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