В Ленобласти взрослый мужчина соблазнил малолетку

Вчера 14-летняя девочка из деревни во Всеволожском районе Ленинградской области самостоятельно обратилась в детскую больницу.

После осмотра гинекологи было установлено, что она беременна на сроке 9-10 недель.

Сотрудникам службы по делам несовершеннолетних девочка призналась, что 10 или 11 сентября по месту жительства по обоюдному согласию отдалась 25-летнему Максиму.

Материал передан в Следственный комитет. Напомним, половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, преследуется законами РФ.