В Ленобласти 45-летний мужчина соблазнил 13-летнюю девочку

В Выборгском районе Ленобласти инспектор по делам несовершеннолетних в ходе доверительной беседы с подопечной 13-летней девочкой узнала, что 5 сентября в гостях в квартире в Свекловичном переулке поселка Селезнево она по обоюдному согласию вступала в половую связь с 45-летним хозяином квартиры.

Мужчину задержали 2 ноября и поместили в камеру. С 1996 по 2020 годы он был неоднократно сулим за кражи, рукоприкладство и даже неосторожное убийство. А весной прошлого года был арестован за вымогательство.

Девочка состоит на учете в полиции, проживает в неполной семье.

Возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ.