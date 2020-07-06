В Петербурге пенсионерка отдала перевела мошенникам почти 2,5 миллиона рублей

В Адмиралтейском районе Петербурга 75-летнюю петербурженку 4 и 14 мая неустановленный злоумышленник под предлогом получения «денежной компенсации» убедил перечислить на неустановленные счета через различные банкоматы крупную сумму. Пожилая женщина отправила преступникам 2 миллиона 376 000 рублей.

Ранее пенсионерка в полицию не обращалась, так как не сразу осознала факт совершения противоправных действий в отношении себя.

По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело.