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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка отдала перевела мошенникам почти 2,5 миллиона рублей

В Петербурге пенсионерка отдала перевела мошенникам почти 2,5 миллиона рублей

0
48
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Адмиралтейском районе Петербурга почти 2,5 миллиона выманили мошенники у петербургской пенсионерки

В Адмиралтейском районе Петербурга 75-летнюю петербурженку 4 и 14 мая неустановленный злоумышленник под предлогом получения «денежной компенсации» убедил перечислить на неустановленные счета через различные банкоматы крупную сумму. Пожилая женщина отправила преступникам 2 миллиона 376 000 рублей.
Ранее пенсионерка в полицию не обращалась, так как не сразу осознала факт совершения противоправных действий в отношении себя.
По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Адмиралтейский район мошенничество пенсионеры
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