В Московском районе иномарка сбила 11-летнюю девочку

Вчера днем около 14 часов возле дома 87 по улице Ленсовета 39-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа Рио», двигаясь от проспекта Юрия Гагарина по улице Ленсовета к улице Звездной, в месте остановки маршрутного транспортного средства, осуществляющего посадку и высадку с проезжей части, совершил наезд на пешехода, выходящего из трамвая, 11-летнюю девочку.

В результате ДТП девочка, с множественными переломами грудного отдела позвоночника, в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка.