В Приморском районе иномарка сбила 12-летнюю девочку

Накануне вечером около 20 часов 50 минут к полицейским Приморского района Петербурга обратился 49-летний неработающий местный житель, который сообщил о том, что 26 августа около 20 часов 36 минут он, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», двигаясь по дворовой территории дома 42/2 по проспекту Авиаконструкторов, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. 12-летняя школьница, проживающая в доме 73/5 на Планерной улице, находясь без сопровождения взрослых, выбежала из-за припаркованного автомобиля слева направо по ходу движения.

В результате ДТП девочка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом голени и ссадинами госпитализирована в состоянии средней тяжести.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства дорожного происшествия.