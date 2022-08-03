В Петербурге иномарка сбила 8-летнюю девочку

Вчера днем около 15 часов 13 минут возле дома 11 по улице Рихарда Зорге 63-летний водитель автомобиля «Хендай Соната», двигаясь от Брестского бульвара в сторону проспекта Кузнецова, совершил наезд на пересекавшую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 8-летнюю девочку.

В результате ДТП девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу и поместили в реанимацию.

Водитель в 2022 году 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД по ст. 12.9 ч. 2 (превышение скорости на 20-40 км в час). Проводится проверка. Полицейские устанавливают все детали происшествия.