В центре реабилитации в Приозерске ребенок-инвалид получил травму

Следственным отделом по городу Приозерск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводится доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств происшествия с участием малолетнего ребенка.

По предварительным данным, 3 октября 2022 года ребенок 2014 г.р., находясь в специальном кресле для детей инвалидов в игровой комнате, сполз с кресла, вследствие чего его шея оказалась сдавлена воротником специального жилета. Ребенок доставлен в медицинское учреждение и помещен в реанимационное отделение.

После получения информации осуществлен выезд следственно-оперативной группы.

Проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших данному происшествию.