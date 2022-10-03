ента новостей

17:23
В Петербурге зарплату работников транспортной отрасли планируется повысить на 10%
17:17
В центре реабилитации в Приозерске ребенок-инвалид получил травму
16:34
«Билет в будущее» стартовал показом первого профориентационного сериала
16:32
Александр Бельский открыл в Мариуполе общественную приемную петербургского парламента
15:33
Вендел стал автором победного мяча в ворота «Ростова» Валерия Карпина
15:15
В центре Петербурга у мужчины отобрали мобильный телефон
14:14
«Разговоры о важном» от спикера: Александр Бельский рассказал школьникам о семейных ценностях
14:05
В Западном военном округе организована «Горячая линия» по вопросам частичной мобилизации граждан
14:04
В Кировском районе пьяный мужчина из пневматического пистолета произвел выстрел в оппонента
13:20
В Петербурге задержали 24-летнего мошенника обманывавшего пенсионерку
13:13
В Петербурге задержали троих граждан за незаконный оборот наркотиков
12:33
Выставка "Звезда героя"
12:30
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве жильца хостела
12:22
Петербургские резервисты получают бесплатную юридическую помощь
12:20
КАД между ЗСД и Парашютной улицей полностью перекроют
12:18
В Ленобласти нетрезвый полицейский устроил массовое ДТП
11:47
В Ленобласти задержали подозреваемого в серии мошенничеств при строительстве домов
11:42
Под Выборгом пешеход упал под колеса автомобиля
11:01
Сколько готовы тратить на День учителя
10:32
В Ленобласти на трассе "Кола" иномарка сбила пешехода
10:25
Как поддержат семьи мобилизованных
10:04
Выставка «Петербург промышленный»
09:53
Призывают 8 тысяч человек
09:17
Не менее 125 человек погибли в результате давки на футбольном стадионе в Индонезии
09:13
Австралия спасает семьи боевиков ИГИЛ из Сирии
09:08
В Толмачево мотоциклист не справился с управлением и улетел с дороги в дерево
22:41
Баскетболист УНИКСа Джален Рейнольдс испортил «Зениту» дебютный матч нового сезона
17:06
На стадионе «Петровский» впервые прошли соревнования на Кубок Председателя городского парламента
14:20
В Мурино задержали афериста, обманувшего пенсионерку
14:12
В Кипени задержали подозреваемого в хулиганской стрельбе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В центре реабилитации в Приозерске ребенок-инвалид получил травму

В центре реабилитации в Приозерске ребенок-инвалид получил травму

0
9
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Следственный комитет
В Приозерском районе проводится доследственная проверка по факту травмирования ребенка в реабилитационном центре для детей инвалидов

Следственным отделом по городу Приозерск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области проводится доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств происшествия с участием малолетнего ребенка.

По предварительным данным, 3 октября 2022 года ребенок 2014 г.р., находясь в специальном кресле для детей инвалидов в игровой комнате, сполз с кресла, вследствие чего его шея оказалась сдавлена воротником специального жилета. Ребенок доставлен в медицинское учреждение и помещен в реанимационное отделение.

После получения информации осуществлен выезд следственно-оперативной группы.

Проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших данному происшествию.

Источник: Следственный комитет
Все по теме: Ленобласть Приозерский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-09-2022, 11:48
В Ленобласти женщина подозревается в убийстве сожителя
26-11-2012, 14:41
3-летний ребенок выпал из окна второго этажа
14-11-2012, 08:41
Следственные органы проводят проверку по факту падения ребенка с 10 этажа
2-08-2022, 11:19
В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в убийстве своего знакомого
28-02-2013, 15:03
Женщину и ее ребенка застрелил бывший муж
12-01-2021, 10:02
В Ленобласти собака покусала ребенка

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
72
Сегодня, 12:18
В Ленобласти нетрезвый полицейский устроил массовое ДТП
0
68
Сегодня, 11:42
Под Выборгом пешеход упал под колеса автомобиля
0
84
Сегодня, 10:32
В Ленобласти на трассе "Кола" иномарка сбила пешехода
0
76
Сегодня, 09:08
В Толмачево мотоциклист не справился с управлением и улетел с дороги в дерево
Наверх