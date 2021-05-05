В Ленобласти на пожаре погибли двое подростков

4 мая в квартире на улице Центральной, поселка Федоровское Тосненского района Ленинградской области в результате пожара погибли двое несовершеннолетних, 2005 и 2006 года рождения, еще один подросток с ожогами госпитализирован в больницу.

Возгорание произошло во время приготовления пищи: вспыхнула плита. В это время в квартире находились пятеро подростков в возрасте от 14 до 16 лет.

Следственным отделом по г. Тосно следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области по факту обнаружения тел двух подростков после пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).