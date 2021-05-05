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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на пожаре погибли двое подростков

В Ленобласти на пожаре погибли двое подростков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Два подростка погибли на пожаре в Тосненском районе Ленинградской области

4 мая в квартире на улице Центральной, поселка Федоровское Тосненского района Ленинградской области в результате пожара погибли двое несовершеннолетних, 2005 и 2006 года рождения, еще один подросток с ожогами госпитализирован в больницу.

Возгорание произошло во время приготовления пищи: вспыхнула плита. В это время в квартире находились пятеро подростков в возрасте от 14 до 16 лет.
Следственным отделом по г. Тосно следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области по факту обнаружения тел двух подростков после пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Тосненский район пожар обнаружение трупа подростки
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