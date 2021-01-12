В Тосненском районе Ленинградской области сотрудниками полиции проводится доследственная проверка по факту госпитализации 3-летней девочки с открытыми ранами лица и головы.
Как сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Ленинградской области, накануне, 10 января, собака породы «лайка», которая содержится в семье с ребенком, покусала 3-летнюю малышку. Девочку госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время жизни ребенка ничто не угрожает.
После проведения всех необходимых доследственных мероприятий и установления обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка.
В Ленобласти собака покусала ребенка
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Опубликовал: Fedorov
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В Тосненском районе Ленинградской области домашняя собака покусала 3-летнюю девочку
В Тосненском районе Ленинградской области сотрудниками полиции проводится доследственная проверка по факту госпитализации 3-летней девочки с открытыми ранами лица и головы.
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