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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти собака покусала ребенка

В Ленобласти собака покусала ребенка

0
35
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Тосненском районе Ленинградской области домашняя собака покусала 3-летнюю девочку

В Тосненском районе Ленинградской области сотрудниками полиции проводится доследственная проверка по факту госпитализации 3-летней девочки с открытыми ранами лица и головы.
Как сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Ленинградской области, накануне, 10 января, собака породы «лайка», которая содержится в семье с ребенком, покусала 3-летнюю малышку. Девочку госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время жизни ребенка ничто не угрожает.
После проведения всех необходимых доследственных мероприятий и установления обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Тосненский район дети собака
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