В Ленобласти собака покусала ребенка

В Тосненском районе Ленинградской области сотрудниками полиции проводится доследственная проверка по факту госпитализации 3-летней девочки с открытыми ранами лица и головы.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Ленинградской области, накануне, 10 января, собака породы «лайка», которая содержится в семье с ребенком, покусала 3-летнюю малышку. Девочку госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время жизни ребенка ничто не угрожает.

После проведения всех необходимых доследственных мероприятий и установления обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка.