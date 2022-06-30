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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге дело о мошенничестве в сфере туризма передано в суд

В Петербурге дело о мошенничестве в сфере туризма передано в суд

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
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На скамье подсудимых - фигуранты уголовного дела, подозреваемые в продаже несуществующих туристических путевок

Следователем 4 отдела Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области окончено расследование уголовного дела, связанного с хищением денежных средств потерпевших при продаже путевок в несуществующие санатории «Черноморский». Данное преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), включает 75 эпизодов преступной деятельности.

На территории 58 субъектов Российской Федерации от Калининграда до Ханты-Мансийска были возбуждены уголовные дела, которые в последующем изъяты и переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе расследования установлено, что в Российской Федерации, в том числе на территории г. Санкт-Петербурга, действовала организованная группа, которая с 2019 года, используя сеть Интернет, создавала подложные сайты, созвучные с санаториями Черноморского побережья. Граждане в поисках отдыха и лечения при помощи способа обратной связи на сайте-ловушке оставляли контактный телефон, адрес электронной почты, а также пожелания по размещению. Мошенники в ответ направляли договор возмездного оказания услуг, счёт на оплату, лист бронирования, а после оплаты в подтверждения бронирования - ваучер. Однако принятые обязательства по оказанию услуг в санаторий «Черноморский» не выполнили, деньги не вернули, распорядившись ими в корыстных интересах. Таким образом, преступный доход составил более 3 миллионов рублей.

При содействии сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, анализа большого объема информации, а также выявления ошибок, совершенных преступниками, были установлены и задержаны 4 члена организованной преступной группы в возрасте от 56 до 35 лет. Троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а четвертому - запрет определенных действий.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору города Санкт-Петербурга для утверждения обвинительного заключения.

Источник: ГУ МВД
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