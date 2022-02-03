В Петербурге дело в отношении пятерых наркоторговцев передано в суд

Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых участников организованной группы, обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств.

В период с мая по август 2020 года в разных районах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области мужчины в возрасте от 19 до 22 лет занимались незаконным распространением синтетических наркотиков. Участники организованной группы использовали для этих целей три интернет-магазина в теневом интернет-пространстве, где размещали информацию о виде и стоимости наркотических средств и подыскивали покупателей. В данный период было совершено 56 преступлений, предусмотренные частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой).

Сотрудниками полиции в ходе задержаний и обысков в квартире по улице Белышева и 12 линии Васильевского острова были изъяты более 100 свертков с различными наркотическими веществами, общей массой более 500 грамм, компьютеры, смартфоны, планшеты, с помощью которых осуществлялась координация деятельности магазинов.

В отношении пяти фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 4 статье 228.1 УК РФ(незаконный сбыт наркотических средств организованной группой) и предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы.

B настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга.