В Петербурге группа автоворов предстанет перед судом

17 ноября 2020 сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии СОБР «Гранит» Росгвардии провели операцию по задержанию участников организованной группы, специализировавшейся на совершении хищений автомобилей иностранного производства на территории г. Санкт-Петербурга.

В ходе расследования установлено, что данная организованная группа на территории Санкт-Петербурга совершала хищения дорогостоящих транспортных средств: «Lexus NX200», «Cadillac XT5», «Toyota RAV4», «Lexus RX350», имеющих систему бесключевого доступа. Автомобили угонялись под заказ, после чего их отгоняли в гараж, расположенный в городе Пушкин на Саперной улице. Затем злоумышленники меняли номерные агрегаты под ранее подготовленные документы и перегоняли автомобили как новые транспортные средства в регион заказчика.

Данная группа отличалась высокой степенью конспирации и четко отведенными преступными ролями. Злоумышленники использовали оборудование, сканирующее радиосигнал охранных и противоугонных систем конкретных автомобилей, дублирование которого приводило к открытию дверей и запуску двигателя. Между собой подозреваемые общались по средствам мобильной связи, а также активно использовали парики, очки и другие средства снижения идентификации личности.

Следователями следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области были возбуждены уголовные дела в отношении троих участников организованной группы, по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой) и частью 2 статьи 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).

Общий ущерб от противоправной деятельности составил более 7 миллионов рублей. Один из похищенных автомобилей («Lexus NX200») возвращен законному владельцу. В настоящий момент остальные автомобили находятся в розыске.

Двоим обвиняемым избрана мера пресечения – подписка о невыезде, третий фигурант содержится под стражей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Московский районный федеральный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.