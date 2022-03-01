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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти «Сапсан» насмерть сбил мужчину

В Ленобласти «Сапсан» насмерть сбил мужчину

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Опубликовал: Anton78
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В Тосно «Сапсан» насмерть сбил мужчину. Местный житель попытался перебежать пути перед близко идущим составом.

Вчера утром, около 9 часов 20 минут в дежурную часть линейного пункта полиции на ст. Тосно Ленинградской области поступило сообщение о том, что на 50 км третьего главного пути железнодорожной станции Тосно-2 высокоскоростным пассажирским поездом сообщением «Москва – Санкт-Петербург» совершен наезд на мужчину.

Установлено, что 62 – летний местный житель переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Мужчина попытался перебежать пути перед близко идущим составом. На сигнал повышенной громкости, поданный машинистом, он не реагировал. Применялось экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Задержка пассажирского поезда составила 24 минуты.

О данном происшествии сообщено родственникам погибшего.

Транспортными полицейскими по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Тосненский район
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