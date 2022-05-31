В Ленобласти грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Вчера вечером около 22 часов в 22 километрах от станции Пустынька, в Тосненском районе Ленинградской области грузовой поезд сбил на 53-летнего жителя Тосненского района.

Трагедия произошла на пешеходном переходе, но мужчина пошел через пути на "красный". Машинист попытался затормозить, однако расстояние между поездом и пешеходом было слишком маленьким. Пострадавший скончался на месте происшествия. Его родственникам сообщили о произошедшем.

Обстоятельства произошедшего устанавливает транспортная полиция.