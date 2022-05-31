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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти грузовой поезд насмерть сбил мужчину

В Ленобласти грузовой поезд насмерть сбил мужчину

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
PiXABAY
Грузовой состав насмерть сбил перебегавшего пути в Тосненском районе

Вчера вечером около 22 часов в 22 километрах от станции Пустынька, в Тосненском районе Ленинградской области грузовой поезд сбил на 53-летнего жителя Тосненского района.

Трагедия произошла на пешеходном переходе, но мужчина пошел через пути на "красный". Машинист попытался затормозить, однако расстояние между поездом и пешеходом было слишком маленьким. Пострадавший скончался на месте происшествия. Его родственникам сообщили о произошедшем.

Обстоятельства произошедшего устанавливает транспортная полиция.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район
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